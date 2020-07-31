2020-07-31T04:32:54+03:00
В мире

Apple выпустит новые iPhone с запозданием

Пока не ясно, будут ли устройства готовы к октябрю
Юлия КЕКОВА
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Apple выпустит новые iPhone с запозданиемApple выпустит новые iPhone с запозданиемФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Американская компания Apple намерена выпустить новые модели iPhone позже, чем обычно. Изначально планировалось представить устройства для продажи в сентябре 2020 года.

По словам финансового директора компании Луки Маэстри, ожидается, что поставки начнутся с опозданием, примерно в несколько недель. Слова директора приводит The Verge.

Может ли задержка поступления iPhone быть связана с пандемией коронавируса и закрытыми границами большинства стран или дело вовсе в чем-то другом, пока не уточняется.

Предположительно, если устройство и появятся в продаже, то скорее всего, лишь в октябре, как это было годом ранее назад. Также издание не исключает вероятность, что компания Apple представит новые модели на презентации в сентябре.

Напомним, что в 2019 году презентация iPhone состоялась 10 сентября. В продажу средства связи поступили уже спустя десять дней, 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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