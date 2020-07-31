2020-07-31T05:20:02+03:00
Общество

Мантуров исключил дефицит лекарств и рост цен из-за маркировки

По словам главы Минпромторга, маркировка делает рынок препаратов прозрачным
Юлия КЕКОВА
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Мантуров исключил дефицит лекарств и рост цен из-за маркировкиМантуров исключил дефицит лекарств и рост цен из-за маркировкиФото: Иван ВИСЛОВ
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Введенная в России обязательная маркировка лекарств, стартовавшая с 1 июля 2020 года, не приведет к росту стоимости или дефициту препаратов. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

- Дефицит, как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может, - рассказал министр в интервью ТАСС.

По словам главы ведомства, уже можно увидеть результаты от маркировки. Так, например, благодаря ее нанесению стало возможно без труда выявлять в аптеках лекарства, которые предназначены только для выдачи пациентам в больницах.

Для предотвращения дефицита предусмотрен ряд специальных механизмов. Все они направлены на помощь компаниям, которые по объективным причинам не смогли промаркировать отдельные серии препаратов после 1 июля.

К слову, что касается стоимости маркировки, то, по словам Мантурова,Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - обязан предоставлять ее бесплатно, то есть за свой счет предоставлять коды маркировки для лекарств не дороже 20 рублей. Если лекарство дороже, то стоимость появления кода на упаковке составить всего 50 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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