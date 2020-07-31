Владельцы зоопарка показали видео с пингвинами, которым подарили генератор мыльных пузырей

31 Июль 2020 2020-07-31T07:21:31+03:00

Птицы охотно пытаются догнать пузырики и восторжено бегают за ними [видео]

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В британском городе Ньюквей сотрудники местного зоопарка установили генератор мыльных пузырей в вольере с пингвинами.

Из-за коронавируса морские птицы заскучали без общения с людьми, а также стали заметно меньше двигаться. Чтобы растормошить их и разжечь интерес было придумано приобрести для пингвинов несложное устройство - и птицам весело и движения больше. Умиляющее видео появилось на странице зоопарка в Instagram.

Работники зоопарка написали в посте, что пингвины весьма любознательные птицы, поэтому такая игрушка пришлась им по душе и теперь занимает большое количество времени.

На карах видно опубликованного видео видно, как они активно перебирают лапками по земле, играючи и по-детски пытаясь угнаться за радужными шариками, парящими в воздухе в нескончаемом количестве.

newquayzoo Пингвины и пузыри

ИСТОЧНИК KP.RU