Семь человек погибли, восемь ранены в ДТП с автобусом на трассе Таврида в Крыму

31 Июль 2020 2020-07-31T07:41:10+03:00

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На трассе Таврида в Крыму произошла смертельная авария с пассажирским микроавтобусом. По предварительным данным, водитель заснул за рулем, в результате чего автобус врезался в грузовик.

- Авария произошла на трассе "Таврида" рядом с Белогорском. Погибли семь пассажиров,- сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Раненых увезли в ближайшие больницыФото: Предоставлено очевидцами

Все жертвы аварии совершеннолетние. Они находились в салоне автобуса.

Пока не известно, по какому маршруту ехал автобус.

Среди раненых двое детейФото: Предоставлено очевидцами

С места ДТП в больницу увезли восемь раненных, среди них есть двое детей. На месте работают экстренные службы. Пострадавших доставят в ближайшие больницы, медперсонал которых уже готов к приему пациентов.

По факту ДТП будет проводиться проверка, чтобы установить истинную причину происшествия. Эксперты проверят, мог ли быть в крови водителя алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU