2020-07-31T09:42:41+03:00
Общество

Василий Орлов: "Реальным делам на ДВ гектаре будем помогать"

Губернатор Амурской области выйдет к федеральным властям с предложением о сокращении сроков передачи земли в собственность
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Глава Амурской области Василий Орлов посетил питомник хищных птиц, который обустраивает на дальневосточном гектаре орнитолог Денис Иванов.Глава Амурской области Василий Орлов посетил питомник хищных птиц, который обустраивает на дальневосточном гектаре орнитолог Денис Иванов.
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Глава региона Василий Орлов посетил питомник хищных птиц, который обустраивает на дальневосточном гектаре орнитолог Денис Иванов. Гектар в селе Лозовое недалеко от Благовещенска он получил одним из первых - в ноябре 2016. Признается,что в тот момент назрела необходимость создания питомника, решил в аренду взять землю, и хорошо, подсказали, есть программа дальневосточный гектар.

Помимо питимника, орнитолог планирует создать центр реабилитации птиц, создать визит-центр, где дети смогут узнать много нового о хищных птицах.

В разговоре с губернатором Денис Иванов поделился, что развитие проектов сдерживает то, что земля не в собственности и спросил, возможно ли сократить сроки передачи земли в собственность - не через 5 лет, а сделать этот срок меньше.

«Поддерживаю вас. Я слышал эти предложения уже неоднократно, надо ускорять. Мы будем выступать с предложением - внести изменения в федеральное законодательство о сокращении сроков передачи земли», - ответил губернатор.

С начала действия программы в Амурской области предоставлено 7 049 дальневосточных гектаров. Больше 3 тысяч - уже осваиваются. В основном – 65% - это сельскохозяйственное производство, 6% - индивидуальное жилищное строительство. Выдано 187 разрешений на строительство жилых домов на дальневосточных гектарах, 8 жилых домов уже введено в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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