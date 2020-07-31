2020-07-31T10:43:22+03:00
Экономика

Курс евро взлетел

Евро продолжает уверенный рост после утверждения лидерами стран Европы плана по восстановлению экономики
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Евро продолжает ростЕвро продолжает ростФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 87 рублей, до этой отметки европейская валюта в последний раз доходила 1 апреля 2020 года. Евро стоит 87,35, рост по отношению к рублю на 0,8 процентов. Доллар подорожал на 0,35 процентов по отношению к рублю и стоит 73,43 рубля.

Рост евро начался после того, как лидеры стран Европы договорились между собой о том, как будут восстанавливать экономику. Они подписали совместный план, согласно которому с 500 миллиардов до 390 миллиардов евро сокращается объем субсидий в фонд восстановления европейской экономики, объем займов вырастет до 360 миллиардов евро.

- Доллар США продолжает курс в худшем месяце за последние десять лет: индекс доллара = доллар США упал на 0,15% до 92,655,- сообщает Reuters.

Аналитики рынка считают, что причиной падения стоимости американской валюты являются неблагоприятные прогнозы по восстановлению экономики США после пандемии. В Америке новый скачок заболеваемости коронавирусом:

- Причиной слабости доллара является тот факт, который на днях подчеркнул глава ФРС Джером Пауэлл, когда сказал, что случаи заболевания коронавирусом в США начали расти в середине июня, что ограничило потребление и вызвало спад экономики, - сказал Дайсуке Уно. , главный стратег Sumitomo Mitsui Bank.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиянам посоветовали не бронировать хостелы и виллы из-за коронавируса
«У нас денег нет»: почему не поднимут пособие по безработице, рассказал эксперт
В России выявили 5 482 новых случая коронавируса
"Моя миссия - мир в Донбассе и на Украине": Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Курс евро взлетел
Кокорин и Мамаев прибыли в суд
Синоптики рассказали о "неоднородной" погоде в августе
Автоэксперт выступил против изменения стоимости медосмотра для водителей
Владимир Путин отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России
В Москве от коронавируса выздоровели более 179 тысяч человек
Василий Орлов: "Реальным делам на ДВ гектаре будем помогать"
Иран готов компенсировать Украине стоимость сбитого по ошибке самолёта
Банки собираются списывать деньги со счетов россиян без разрешения