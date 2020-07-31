Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

31 Июль 2020 2020-07-31T13:23:35+03:00

Президент Путин проведет в пятницу, 31 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности Фото: REUTERS

Об итогах переговоров, которые пройдут сегодня, 31 июля, сообщит Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 31 июля, в пятницу, Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

- Сегодня у президента день такой спокойной кабинетной работы. Сегодня встречи, внутренние совещания. Также президент проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, - сообщил Песков журналистам.

Он также заявил, что расскажет о вопросах, которые обсуждались на совещании.

ИСТОЧНИК KP.RU