Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Об итогах переговоров, которые пройдут сегодня, 31 июля, сообщит Песков
Президент Путин проведет в пятницу, 31 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасностиФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 31 июля, в пятницу, Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
- Сегодня у президента день такой спокойной кабинетной работы. Сегодня встречи, внутренние совещания. Также президент проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, - сообщил Песков журналистам.
Он также заявил, что расскажет о вопросах, которые обсуждались на совещании.
ИСТОЧНИК KP.RU