2020-07-31T13:28:40+03:00
Наука

Ученые рассказали, к чему может привести развитие искусственного интеллекта

Специалисты допускают, что система может выйти из-под контроля человека
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Ученые рассказали о возможностях искусственного интеллектаУченые рассказали о возможностях искусственного интеллектаФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Ведущие специалисты, изучающие вопросы искусственного интеллекта («ии») и работу человеческого мозга рассказали, к чему сейчас движется наука. Эксперты ответили на вопрос, может ли «ии» когда-то превзойти самого человека.

«Ии» поднялся до небывалых высот. И тем не менее он - вторичен. Ведь интеллект работает по алгоритмам, которые закладывает человек. Хотя сейчас идут разработки «ии», способного на неожиданные, не поддающейся стандартной логике решения. Но даже в этом случае программу с возможным креативом пишет, прогнозирует этот всплеск креатива ее создатель, программист-нейрофизиолог», - цитирует вице-президента РАН Владимира Чехонина «Российская газета».

При этом директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов усомнился, что «ии» всегда будет оставаться подконтрольным. По его мнению, способность искусственного интеллекта к самообучению может привести к непредсказуемым результатам.

«Ии» сам себя может «сделать». И каким он себя «сделает» - еще вопрос, из которого вытекает другой: а доживем ли мы как цивилизация до превращения «ии» в подобие Сверхразума? И вообще: существует ли в принципе предел возможностей «ии»?», - отметил Пирадов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве
«Двухметровый лесник, гигантский костер и свежатина»: Леонид Якубович вспомнил самый яркий день рождения в жизни
Педиатр назвала самые опасные для детей растения
Ученые рассказали, к чему может привести развитие искусственного интеллекта
Леонид Якубович опроверг выход своего нового шоу на Первом канале
Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Названа доля россиян, сталкивающихся с домогательствами на работе
Украина выступила за сохранение формата "нормандской четвёрки"
Во Вьетнаме умер первый пациент с коронавирусом
Вырос курс доллара
Колокольцев наградил самарских полицейских, которые спасли женщину от взрыва гранаты
Слушание по делу Кокорина и Мамаева перенесли на 3 августа
Кого нужно обязать устанавливать на машины «алкозамки», рассказал эксперт