Ученые рассказали, к чему может привести развитие искусственного интеллекта

31 Июль 2020 2020-07-31T13:28:40+03:00

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Ведущие специалисты, изучающие вопросы искусственного интеллекта («ии») и работу человеческого мозга рассказали, к чему сейчас движется наука. Эксперты ответили на вопрос, может ли «ии» когда-то превзойти самого человека.

«Ии» поднялся до небывалых высот. И тем не менее он - вторичен. Ведь интеллект работает по алгоритмам, которые закладывает человек. Хотя сейчас идут разработки «ии», способного на неожиданные, не поддающейся стандартной логике решения. Но даже в этом случае программу с возможным креативом пишет, прогнозирует этот всплеск креатива ее создатель, программист-нейрофизиолог», - цитирует вице-президента РАН Владимира Чехонина «Российская газета».

При этом директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов усомнился, что «ии» всегда будет оставаться подконтрольным. По его мнению, способность искусственного интеллекта к самообучению может привести к непредсказуемым результатам.

«Ии» сам себя может «сделать». И каким он себя «сделает» - еще вопрос, из которого вытекает другой: а доживем ли мы как цивилизация до превращения «ии» в подобие Сверхразума? И вообще: существует ли в принципе предел возможностей «ии»?», - отметил Пирадов.

ИСТОЧНИК KP.RU