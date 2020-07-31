Педиатр назвала самые опасные для детей растения
Главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева назвала самые опасные для детей растения. Часто малыши пробуют жизнь на вкус и отравиться не составляет труда.
В список попали многие привычные и совсем неопасные для взрослых растения. По словам педиатра, с особой осторожностью стоит подпускать детей к борщевику, волчьему лыку, болиголову пятнистому, белене и ландышу.
Например, ароматный ландыш может вызывать остановку сердца. У него ядовито все: листья, стебли, цветы, ягоды. Если не успеть в больницу, то происходит резкое замедление сердечного ритма и остановка сердца.
Главные симптомы отравления – бледность, тошнота, рвота, боли в животе, головные боли, головокружение, слабость, вялость. А вот в сложных случаях может быть потеря ориентации, спутанность сознания, аритмия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
- Если появились подобные симптомы, то необходимо срочно обратиться к врачу. Медики помогут промыть желудок, - отметил врач.
Ранее эксперты назвали самые опасные растения в парках Москвы. От борщевика можно получить ожог, а от бузины и жимолости - отравление.
ИСТОЧНИК KP.RU