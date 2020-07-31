2020-07-31T14:10:04+03:00
Наука

Раскрыта загадка появления камней в Стоунхендже

Кромлех был построен представителями высокоорганизованного сообщества
Анастасия РЫШКОВА
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Тайна Стоунхенджа раскрытаТайна Стоунхенджа раскрытаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британские ученые пришли к выводу, что плиты, из которых построен Стоунхендж, были взяты недалеко от места, где он установлен.

По данным ученых, которые провели анализ мегалитов, огромные камни были доставлены на место из соседской деревни Уэствуд, которая находится в 25 километрах к северу от Стоунхенджа.

Транспортировка и установка проходили примерно в одно время, что позволяет судить о загадочных создателях кромлеха, как о представителях высокоорганизованного сообщества.

Чтобы изучить плиты более подробно, ученым пришлось использовать рентгеновские лучи и метод масс-спектрометрии.

«Большинство камней имело общее происхождение, что позволило нам сосредоточиться на поиске одного источника», — заметил профессор Дэвид Нэш.

Для точного анализа, ученым пришлось исследовать более 20 ближайших поселений. Но соответствие частиц было обнаружено только рядом с деревней Уэствуд (графство Уилтшир, Великобритания).

По словам ученых, ранее лишь естествоиспытатель XVII века Джон Обри выдвигал теорию того, что камни были доставлены из соседних мест. Также Нэш отмечает, что древнее сооружение было построено представителями высокоорганизованного сообщества, а камни были доставлены из деревни на санях. Исследование британских ученых было опубликовано в журнале Science Advances.

Ранее историки считали, что Стоунхендж собран из мегаплит, привезенных с разных частей света. Некоторые теории гласили, что он не мог быть построен человеком. Дата основания всемирного наследия относится к третьему тысячелетию до нашей эры. Стоунхендж, по мнению ученых, является ритуальным местом, а в некоторых теориях, даже территорией для погребения мертвых. В 1995 году астроном Дункан Стил предположил, что Стоунхендж создан для предсказания космических катастроф, его учение подкреплялось исследованиями ученых 18 века, которые считали, что положение камней можно связать с астрономическими явлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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