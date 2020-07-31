Какие анкеты российским туристам придется заполнить в Турции, рассказали в АТОР

Туристов из России заставят заполнить анкеты в аэропортах Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российским туристам, купившим путевки в Турцию этим летом, придется заполнять специальные анкеты по прибытию в страну. Новые правила введены властями из-за эпидемиологической ситуации связанной с коронавирусом.

Авиапассажирам в аэропорту необходимо будет заполнить форму, в которой нужно указать фамилию и имя, паспортные данные, номер телефона, при этом не забыть про международный код. Также у туристов из России попросят номер рейса, кресла, дату прилета и адрес отеля в Турции.

Одним из основных пунктов анкеты будет являться информация, которая касается COVID-19. Пассажиров проверят на наличие симптомов коронавируса: измеряют температуру, попросят подтвердить в анкете, что кашля и боли в горле нет. Также необходимо будет указать, в каких странах, до прилета в Турцию, побывал турист. И подтвердить, что он не контактировал с инфицированными коронавирусом людьми.

Данные необходимо будет внести на английском языке. Если возникнут трудности, представители аэропорта помогут заполнить анкету. Данные будут направлены в Управление здравоохранения Турции.

Образец анкеты опубликовала на своем сайте Ассоциация туроператоров России, с ним можно ознакомится предварительно перед поездкой.

Напомним, что властями Турции и России было принято решение открыть авиасообщение с 1 августа.