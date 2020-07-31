2020-07-31T16:23:44+03:00
Звезды

Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

Продюсеры не стали сопротивляться желанию многочисленных поклонников Настюшки Опасность
Анастасия РЫШКОВА
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Ивлеева ждет открытие нового сезона «Орла и Решки»Ивлеева ждет открытие нового сезона «Орла и Решки»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка». В новом сезоне программы она снова будет путешествовать по миру, только вот соведущего у нее пока нет.

«Ну что, друзья. Вы допросились. Настя Ивлеева, она же Настюшка Опасность, она же @_agentgirl_… Возвращается в Решку», — сказано на странице Пятницы в Инстаграм.

Возможно, этого бы не произошло, если бы Ивлеева в шутку не пожелала увидеть под своим постом пол миллиона комментариев. Поклонники желают видеть ее в программе снова и поэтому не заставили себя долго ждать. За один день под постом популярной блогершы появилась желанная цифра.

Так же, как и Настя Ивлеева, руководство телеканала «Пятница» было шокировано активностью зрителей, но обещанное нужно исполнять. И вот, Настюшка Опасность похоже снова в деле.

На данный момент Настя Ивлеева находится дома, так как у всей ее семьи выявлен коронавирус. Поклонники желают ей скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут нового сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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