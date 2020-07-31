Российская орбитальная станция может стать перевалочной базой для кораблей, направляющихся на Луну и Марс

31 Июль 2020 2020-07-31T16:19:03+03:00

В цеху Космического центра имени Хруничева завершена подготовка к транспортировке на космодром Байконур нового российского многофункционального модуля «Наука»

Основой такой станции предполагается сделать модуль «Наука», в следующем году отправляющийся на орбиту

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В цеху Космического центра имени Хруничева завершена подготовка к транспортировке на космодром Байконур нового российского многофункционального модуля «Наука» (МЛМ).

После проверок в монтажно-испытательном корпусе ракетно-космической корпорации «Энергия» в апреле 2021 года ракетой «Протон М» МЛМ планируется доставить на Международную космическую станцию. Таким образом начнется развитие российского сегмента МКС. Следом на МКС будет доставлен уже изготовленный узловой модуль «Причал». А завершится разворачивание российского сегмента пристыковкой научно-энергетического модуля. На сегодня его запуск запланирован на 2023 год.

В случае, если будет принято решение о прекращении в 2024 году эксплуатации МКС, три новых российских модуля могут быть отстыкованы и продолжить автономный полет, став основой национальной российской космической станции.

Функционирование такой станции может быть связано с пилотируемыми полетами на Луну и Марс.

- Перспективный полет на Луну и Марс сейчас изучается, - рассказывает генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов. – Речь может идти и о том, что российский сегмент на околоземной орбите станет перевалочной базой. Здесь будут заправляться лунные модули, экипаж отдыхать. Такую возможность мы прорабатываем.

Эксклюзивный репортаж корреспондентов kp.ru, первыми среди журналистов побывавших внутри нового модуля «Наука».

ИСТОЧНИК KP.RU