Неизвестные атаковали торговый центр в Берлине
Неизвестные атаковали торговый центр Karstadt в Берлине, в результате инцидента есть пострадавшие. Нападение произошло в не самом благополучном районе Кройцберг в пятницу, 31 июля. Об этом со ссылкой на спасателей сообщило агентство DPA.
По предварительной информации от местных правоохранительных органов, торговый центр атаковали грабители. Ближайшие станции метро "Херманнплац" и "Карл-Маркс-Штрассе"перекрыты. Злоумышленники пытались ограбить банк и применили слезоточивый газ.
- Многочисленные пострадавшие в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац, - говорится в заявлении спасателей.
В результате инцидента есть пострадавшие – по данным полиции, ранены восемь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU