31 Июль 2020 2020-07-31T16:52:11+03:00

Неизвестные атаковали торговый центр в Берлине, ранены восемь человек. Фото: twitter @FWarweg

В результате инцидента пострадали восемь человек

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Неизвестные атаковали торговый центр Karstadt в Берлине, в результате инцидента есть пострадавшие. Нападение произошло в не самом благополучном районе Кройцберг в пятницу, 31 июля. Об этом со ссылкой на спасателей сообщило агентство DPA.

По предварительной информации от местных правоохранительных органов, торговый центр атаковали грабители. Ближайшие станции метро "Херманнплац" и "Карл-Маркс-Штрассе"перекрыты. Злоумышленники пытались ограбить банк и применили слезоточивый газ.

- Многочисленные пострадавшие в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац, - говорится в заявлении спасателей.

В результате инцидента есть пострадавшие – по данным полиции, ранены восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU