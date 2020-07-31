Этери Тутберидзе: "Косторная ушла к Плющенко. Договорились еще в мае"

31 Июль 2020 2020-07-31T16:33:18+03:00

Тренер сообщила, где будет дальше работать ее звездная подопечная

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В последний день июля грянула невероятная новость - фигуристка Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе. Об этом сообщила лично тренер в своем Инстаграме. Однако же вскоре в комментариях к своему посту Тутберидзе сказала и новой детали такого расставания:

- Лично я не удивлена. Интересно, к кому? - спросила одна из подписчиц Инстаграма.

- К Плющенко. Договорились еще в мае, - ответила лично Этери Тутберидзе.

Ранее, напомним, Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе после того, как возникла напряженная конфликтная ситуация внутри коллектива. Об этом написала тренер у себя в Инстаграме:

- Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия - не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались, - сказала Этери Тутберидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU