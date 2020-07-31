2020-07-31T16:33:18+03:00
Спорт

Этери Тутберидзе: "Косторная ушла к Плющенко. Договорились еще в мае"

Тренер сообщила, где будет дальше работать ее звездная подопечная
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Алена Косторная будет кататься у Евгения Плющенко.Алена Косторная будет кататься у Евгения Плющенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В последний день июля грянула невероятная новость - фигуристка Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе. Об этом сообщила лично тренер в своем Инстаграме. Однако же вскоре в комментариях к своему посту Тутберидзе сказала и новой детали такого расставания:

- Лично я не удивлена. Интересно, к кому? - спросила одна из подписчиц Инстаграма.

- К Плющенко. Договорились еще в мае, - ответила лично Этери Тутберидзе.

Ранее, напомним, Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе после того, как возникла напряженная конфликтная ситуация внутри коллектива. Об этом написала тренер у себя в Инстаграме:

- Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия - не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались, - сказала Этери Тутберидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме объяснили, почему новые корабли ВМФ обеспокоили Великобританию
При атаке на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек
Путин подписал закон о доступе родителей к информации о здоровье детей старше 15 лет
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев предьявлять документы
Студентов и преподавателей вузов обяжут носить маски
Известный африканский политик принял православие в Москве
Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко после того, как ей поставили две программы
Этери Тутберидзе: "Косторная ушла к Плющенко. Договорились еще в мае"
Неизвестные атаковали торговый центр в Берлине
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Топливные баки модуля «Наука» выдержали самые придирчивые испытания
Российская орбитальная станция может стать перевалочной базой для кораблей, направляющихся на Луну и Марс
Новый российский модуль «Наука» будут принимать на МКС космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков
Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» готов к отправке на Байконур
Посольство РФ в Польше возмутилось вандализмом в отношении памятника Рокоссовскому
Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну
В Польше сообщили о новых деталях по делу об авиакатастрофе с президентом Качиньским
Названа самая популярная цитата из саги о «Гарри Поттере»
МИД России: киберсанкции Евросоюза не останутся без ответа
Новый клип Билли Айлиш набрал четыре миллиона просмотров за пару часов
RT выпустил фильм о том, как в пандемию вывозили застрявших за границей россиян
На границе с Украиной контрабандист пошёл на таран автомобиля ФСБ
Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
На строгий карантин вновь отправлены 4.5 миллиона британцев
Путин подписал закон о возможности трёхдневного голосования на выборах и референдумах