Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко после того, как ей поставили две программы

31 Июль 2020 2020-07-31T16:48:34+03:00

Об этом сообщила наставник у себя в личном Инстаграме, отметив, что договоренность была достигнута еще в мае

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Появились новые детали ухода Алены Косторной от Этери Тутберидзе. В частности - сама спортсменка никак не поставила в известность своих тренеров. Они готовили ее к сезону, хотя у самой фигуристки уже была договоренность о работе в новой команде - об этом сказала Этери Тутберидзе в своем Инстаграме.

- Нас она не поставила в известность о своем решении. Мы поставили ей две программы, которые произвели бы огромное впечатление на судей и зрителей, - написала тренер в комментариях к своему посту в личных соцсетях.

Напомним, что 10 июля в своем личном Инстаграме хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выложил пост с фрагментами новой программы Алены Косторной к грядущему сезону. Постановка была сделана на композиции Билли Айлиш.

Ранее же, отметим, Этери Тутберидзе в своем Инстаграме написала, что не будет менять принципов работы с фигуристами:

- Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех кто с нами - есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям.

ИСТОЧНИК KP.RU