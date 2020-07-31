Известный африканский политик принял православие в Москве
Бывший вице-премьер Габона крестился, ему дали христианское имя Владимир
Бруно Бен Мубамба принял православие и был крещен в московском храмеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве крестился бывший вице-премьер Габона Бруно Бен Мубамба. Он принял православие в московском храме в День крещения Руси. Бруно Бен Мубамба дали христианское имя Владимир. Об этом заявил член синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков.
ИСТОЧНИК KP.RU