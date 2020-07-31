Известный африканский политик принял православие в Москве

31 Июль 2020 2020-07-31T16:45:07+03:00

Бруно Бен Мубамба принял православие и был крещен в московском храме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Москве крестился бывший вице-премьер Габона Бруно Бен Мубамба. Он принял православие в московском храме в День крещения Руси. Бруно Бен Мубамба дали христианское имя Владимир. Об этом заявил член синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU