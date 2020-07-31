2020-07-31T17:33:42+03:00
Политика

Строительство "Северного потока — 2" возобновится 3 августа

Реализация проекта будет продолжена, если датский апелляционный совет не примет другого решения, препятствующего укладке труб
Анастасия РЫШКОВА
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Для строительства «Северного потока-2» разрешено использовать судно с якорным стабилизаторомДля строительства «Северного потока-2» разрешено использовать судно с якорным стабилизаторомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Строительство "Северного потока — 2" будет продолжено. Об этом журналистам сообщили в Датском энергетическом агентстве (DEA). Строители начнут работу 3 августа, в этот день истечет срок обжалования нового разрешения Дании.

"Возможная апелляция, поданная в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не будет иметь немедленного приостанавливающего действия, если совет не примет иного решения", — сказали в регуляторе.

DEA в начале июля внесло изменения в разрешение для строительства «Северного потока-2» в датских водах. Компании-застройщику позволено использовать суда с якорным позиционированием. Агентство разъяснило, что маршрут газопровода будет проходить в не зоны риска для захороненного в Балтийских водах химоружия. Но на данный момент работы нельзя возобновить пока не истечет

В достройке «Северного потока-2» предложено использовать один якорный трубоукладчик, его роль исполнит принадлежащий компании МРТС "Фортуна" и сопровождающее судно с системой динамического позиционирования - "Академик Черский", который также находится в Мукране, сообщает РИА Новости

Напомним, «Северный поток-2» предполагает размещение труб от России до Германии, которые будут протянуты по дну Балтийского моря. Тендер на исполнение проектом выиграла компания Nord Stream 2 AG, которая исполняет его совместно с "Газпромом". Против строительства «Северного потока-2» активно выступает США и ряд стран ЕС. В связи с этим власти Соединенных Штатов наложили ряд санкций на российские компании и компании европейских партнеров проекта. Из-за чего швейцарская Allseas практически сразу отказалась от участия. Владимир Путин заявил, что Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы справиться самостоятельно с реализацией «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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