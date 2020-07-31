2020-07-31T17:59:18+03:00
Спорт

Тарасова прокомментировала уход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Именитый специалист дала свою оценку этому переходу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алена Косторная.Алена Косторная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Настоящим громом среди ясного неба стал уход из группы Этери Тутберидзе юной фигуристки Алены Косторной. Спортсменка в прошлом сезоне одержала победу на чемпионате Европы и выиграла финал Гран-При. И теперь путь спортсменки лежит в группу к Евгению Плющенко. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова оценила этот переход спортсменки:

- Я думаю, что они уходят от того, что им не хватает индивидуального внимания. Они очень ценят Этери и хотят больше с ней заниматься индивидуально, - говорит Татьяна Тарасова в интервью "Р-Спорт". - А если она им в этом отказывает, они начинают принимать какие-то решения.

При этом, говоря конкретно про Алену Косторную, Татьяна Анатольевна подмечает тот момент, что, видимо, фигуристке хочется работать без каких-либо конкурентов и все внимание бы было сосредоточено только на ней:

- У Этери же есть своя система и она от нее не отходит. Косторная хочет кататься одна, чтобы у нее было персональное время, внимание. Она этого заслуживает. Как она это внимание получит в новой группе, им лучше знать – куда они идут, зачем они идут, что они делают...

При этом, Тарасова уверена, что в новой команде у Алены Косторной будут знакомые для нее лица. И за ними - тоже опыт подготовки специалистов "Хрустального":

- Но у Плющенко работает Сережа Розанов, это тренер, которого подготовили Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков.

Напомним, что Алена Косторная в прошлом сезоне одержала победу в финале Гран-При, выиграла два этапа серии. Фигуристка, которая впервые в жизни выступила на взрослом уровне, одержала на чемпионате Европы 2020 года в Граце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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