2020-07-31T12:48:45+03:00
Экономика

Вырос курс доллара

Впервые с 14 мая доллар выше 74 рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Доллар вырос по отношению к рублюДоллар вырос по отношению к рублюФото: REUTERS
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Курс доллара на торгах Московской биржи вырос по отношению - 74,02 рубля. За отметку в 74 рубля американская валюта не заходила с 14 мая, сообщает ТАСС.

Но при этом разрыв в стоимости между долларом и евро увеличивается. Европейская валюта 31 июля преодолела отметку в 87 рублей.

Ранее американские финансовые аналитики фиксировали падение курса доллара и объясняли это новой вспышкой коронавируса в США, а значит отсроченными ожиданиями на восстановление экономики, и заявлением президента Дональда Трампа о возможном переносе выборов. Вскоре Трамп, правда, опроверг это заявление.

В пятницу 31 июля нефть марки Brent подорожала на 0,7%, до 43,25 доллара за баррель, а нефть в США подорожала на 0,6%, до 40,18 долларов.

- Глобальный стимул и слабый доллар будут и впредь поддерживать цены на нефть, поскольку исторически нефть рассматривается как средство защиты от инфляции, - сказал Reuters Кешав Лохия, генеральный директор консалтинговой компании Oilytics.

ИСТОЧНИК KP.RU

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