Можно ли заразиться коронавирусом через слизистую оболочку глаз, рассказал эксперт

31 Июль 2020 2020-07-31T20:12:31+03:00

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О том, может ли коронавирус попасть в организм человека через слизистую оболочку глаз в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Такие случаи описаны, но это не массовые случаи. Это одна ситуация. Вторая ситуация – есть понятие такое «дозозаражение» - то есть, через слизистую оболочку глаза мало того, что вы должны там внести, то есть, капнуть чужой слюны, вы еще должны ее втереть туда», - сказал эксперт.

Он отметил, что понятие масочно-перчаточный режим введен не случайно и гражданам необходимо его соблюдать.

«Попробуйте войти в метро, чтобы не столкнуться ни с кем нос к носу, или выйти из метро, даже если вы в пустом вагоне прокатились. Поэтому люди, которые снимают маску в вагоне метро, ну, вот вы сидите без маски в вагоне, открылись двери и ввалились там несколько человек, и все без масок. В итоге все перезаражаются», - предупредил Владимир Болибок.

Напомним, что в середине марта ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса, в связи с чем власти многих стран приняли решение ввести карантинные меры и режим самоизоляции. В Москве строгие правила соблюдения санитарных норм были сняты 9 июня по указу мэра города Сергея Собянина.

ИСТОЧНИК KP.RU