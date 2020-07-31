2020-07-31T21:20:58+03:00
В мире

Трамп хочет вынудить китайского разработчика TikTok отказаться от доли в соцсети

Американские власти могут объявить об этом решении в течение одного дня
Ксения АНУФРИЕВА
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Трамп хочет вынудить китайского разработчика TikTok отказаться от доли в соцсетиТрамп хочет вынудить китайского разработчика TikTok отказаться от доли в соцсетиФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп хочет подписать исполнительный указ, из-за которого китайская организация ByteDance, которая разработала TikTok, будет вынуждена отказаться от доли в социальной сети. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило издание Bloomberg.

По информации источников агентства, американские власти могут объявить о таком решении в течение одного дня. Как именно указ Трампа вынудить разработавшую TikTok компанию отказаться от своей доли в соцсети – не уточняется.

До этого несколько законодателей Штатов заявили, что в TikTok якобы могут собираться некие данные об американцах для дальнейшей передачи их спецслужбам Китая.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале этого месяца Дональд Трамп заявил, что собирается запретить приложение TikTok на территории США, чтобы «отомстить» Китаю за «распространение коронавирусной инфекции по странам мира».

ИСТОЧНИК KP.RU

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