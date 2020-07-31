Фигуристка Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко
Лучшая российская фигуристка прошлого сезона Алена Косторная ушла из группы своего наставника - Этери Тутберидзе. Сама тренер сообщила об этом в своем личном Инстаграме.
Как отметила сама Этери Тутберидзе, для такого решения были свои причины. Главная из них - Косторная не захотела выходить на лед вместе с некоторыми другими фигуристками тренера.
- От Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались, - написала у себя в личном Инстаграме Этери Тутберидзе.
Чуть попозже Этери Георгиевна рассказала, как прошло расставание с Косторной в интервью ТАСС:
- 16 июля у нее было достаточно кислое настроение, потом ей нездоровилось, она не выходила на лед, а 18-го вечером мы пообщались, Алена сообщила о своих планах по переходу. Затем она покинула базу, сославшись на проблемы со здоровьем, - заявила Этери Тутберидзе.
Ранее, напомним, в начале весны 2020 года состоялся громкий переход другой ученицы Тутберидзе - Александры Трусовой в академию к Евгению Плющенко. Это стало первой громкой новостью межсезонья в фигурном катании. Трусова уже прошла первые сборы с командой "Ангелов Плющенко".
В сезоне 2019/2020 годов Алена Косторная, напомним, отпраздновала победу в финале Гран-При по фигурному катанию. Это произошло в декабре 2019 года. А до того победила на двух этапах серии Гран-При. Потом уже в начале 2020 года Алена одержала победу на чемпионате Европы, который прошел в Граце.
ИСТОЧНИК KP.RU