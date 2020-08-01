2020-08-01T00:18:31+03:00
Спорт

Плющенко назвал дату первой тренировки Косторной в своей академии

У Александры Трусовой появилась серьезная напарница
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Алена Косторная.Алена Косторная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

1 августа 2020 года станет первым днем для фигуристки Алены Косторной на новой ледовой арене. Она будет трудиться теперь в акдемии у Евгения Плющенко. Решение о скандальном переходе первоначально в пятницу, 31 июля, озвучила прошлый наставник Алены - Этери Тутберидзе.

- С завтрашнего дня Алена приступает к тренировочному процессу - академия давно полноценно работает, сейчас там тренируется больше 120 детей, так что процесс запускается, начинаем двигаться, - заявил Евгений Плющенко в интервью ТАСС.

Алена Косторная станет для Евгения Плющенко, таким образом, второй фигуристкой, которая перешла к нему за несколько месяцев из "Хрустального". Ранее от Этери Тутберидзе в академию к Плющенко перешла Александра Трусова. Ранее же Евгений Плющенко дал первый комментарий по поводу ухода Косторной, сказав, что решение об этом сама фигуристка приняла только две недели назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24