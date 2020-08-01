В оперштабе уточнили время открытия границ РФ с Абхазией

1 Авг. 2020 2020-08-01T00:37:50+03:00

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Решения об открытии границы РФ с Абхазией вступят в свою в силу только после публикации соответствующего распоряжения кабмина. Его планируют опубликовать во второй половине дня 1 августа. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось о решении открыть границу с Абхазией, начиная с субботы, 1 августа. Решение было принято исходя из заключений Роспотребнадзора и Минздрава РФ России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.

ИСТОЧНИК KP.RU