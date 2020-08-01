2020-08-01T01:37:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников назвал шесть шагов, чтобы коронавирус протекал в легкой форме

Юлия КЕКОВА
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Известный телеведеущий, доктор Александр Мясников рассказал, что необходимо сделать, чтобы процесс болезни коронавирусной инфекцией протекал в легкой форме. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.

По его словам, нужно предпринять всего шесть важных шагов:

- бросить курить;

- сбросить лишний вес;

- стремиться придерживаться здорового низкокалорийного питания;

- чаще заниматься спортом и стараться закаляться;

- следить за артериальным давлением;

- своевременно привиться от гриппа и пройти вакцинацию от коронавируса, как только появится препарат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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