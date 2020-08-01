Доктор Мясников назвал шесть шагов, чтобы коронавирус протекал в легкой форме
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Известный телеведеущий, доктор Александр Мясников рассказал, что необходимо сделать, чтобы процесс болезни коронавирусной инфекцией протекал в легкой форме. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.
По его словам, нужно предпринять всего шесть важных шагов:
- бросить курить;
- сбросить лишний вес;
- стремиться придерживаться здорового низкокалорийного питания;
- чаще заниматься спортом и стараться закаляться;
- следить за артериальным давлением;
- своевременно привиться от гриппа и пройти вакцинацию от коронавируса, как только появится препарат.
ИСТОЧНИК KP.RU