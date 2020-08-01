Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами
С субботы, 1 августа после нескольких месяцев перерыва из-за ограничительных мер Россия официально возобновляет полеты с другими странами. Авиасообщение удалось восстановить с тремя государствами - Великобританией, Турцией и Танзанией. Еще с 30 странами ведутся переговоры. Также свою границу РФ открыла и для Абхазии.
В Турции, которая, как правило, наиболее привлекательна для российских туристов, с 1 августа открываются Стамбул и Анкара. А курортные Анталия, Бодрум и Даламан - только с 10 августа.
Что касается острова Занзибар (Танзания), то для въезда на него россиянам не нужны никакие справки об отсутствии коронавируса в организме. Кстати, карантина в стране для приезжих тоже нет, но вот измерить температуру тела в аэропорту или отеле, скорее всего, могут.
За 2019 год в Танзании побывали 6,3 тысячи наших соотечественников, из них с туристическими целями - 4,4 тысячи. В Турции, для сравнения, провели отпуск 7 миллионов россиян.
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ИСТОЧНИК KP.RU