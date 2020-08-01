Предприниматель Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов

1 Авг. 2020 2020-08-01T06:39:26+03:00

Теперь бизнесмен вошел в верхнюю палату парламента Британии

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Предприниматель Евгений Лебедев, сын российского бизнесмена Александра Лебедева, станет пожизненным пэром и войдет таким образом в Палату лордов, верхнюю палату британского парламента. Об этом сообщает сообщает BBC со ссылкой на официальный список, одобренный королевой Елизаветой II.

Евгений Лебедев является владельцем компании Lebedev Holdings, которая выпускает британские газеты The Independent и Evening Standard. Он был рекомендован на получение пэрства действующим премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

Также бизнесмен Лебедев младший станет членом независимой партии в Палате лордов, то есть не будет представлять конкретно ни одну из политических сил.

В пресс-службе Палаты лордов пояснили ТАСС, что назначенных пэров введут в палату начиная с сентября, после летних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU