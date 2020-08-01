Последние новости на утро 1 августа 2020: Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа

1 Авг. 2020 2020-08-01T07:15:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Последние новости на утро 1 августа 2020 года: Россия уже возобновила авиасообщение с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией с 1 августа. В Турции, которая, как правило, наиболее привлекательна для российских туристов, открываются Стамбул и Анкара. А курортные Анталия, Бодрум и Даламан - только с 10 августа. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса государства были вынуждены на время закрыть свои границы, из-за чего полеты стали невозможны. Теперь же еще с 30 странами ведутся переговоры. Также, как сообщает ТАСС, есть вероятность того, что сообщение со всеми другими странами возобновят 11 августа 2020 года.

Испытания российской вакцины против коронавиурса показали, что у 100% добровольцев имеется иммунитет в инфекции. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. У испытуемых выработан иммунитет на 21-й день после введения сыворотки.

В Москве и области с 1 августа открываются кинотеатры, театры и концертные и выставочные залы. Как пояснял мэр столицы Сергей Собянин, в городе такое решение принято с учетом рекомендаций санитарных врачей, а также в связи улучшением эпидемиологической ситуации. Среди указаний - количество посадочных мест в зале не должна превышать 3 тысяч человек с условием заполнения не более чем на 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU