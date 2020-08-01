Испытания российской вакцины выявили иммунитет у 100% добровольцев

1 Авг. 2020 2020-08-01T03:41:59+03:00

Иммунитет в вирусу был выработал у испытуемых на 21-й день после введения сыворотки

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об испытаниях российской вакцины на добровольцах.

По его словам, в результате исследований специалисты выявили у 100% добровольцев иммунитет к covid-19. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

- Я могу сказать, что и первая, и вторая фазы испытаний показывают, что у 100% испытуемых выработан иммунитет на 21-й день после введения сыворотки, - рассказал Дмитриев .

Также по его словам полученный результат способен удваиваться после второй попытки. К слову, у животных, которым была введена испытуемая вакцина, тоже был выработал иммунитет в 100% случаев.

В ответ на вопрос о сроках обнародования Россией данных о вакцине Дмитриев сообщил, что вся информация будет опубликована, скорее всего, уже в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU