Испытания российской вакцины выявили иммунитет у 100% добровольцев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об испытаниях российской вакцины на добровольцах.
По его словам, в результате исследований специалисты выявили у 100% добровольцев иммунитет к covid-19. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.
- Я могу сказать, что и первая, и вторая фазы испытаний показывают, что у 100% испытуемых выработан иммунитет на 21-й день после введения сыворотки, - рассказал Дмитриев .
Также по его словам полученный результат способен удваиваться после второй попытки. К слову, у животных, которым была введена испытуемая вакцина, тоже был выработал иммунитет в 100% случаев.
В ответ на вопрос о сроках обнародования Россией данных о вакцине Дмитриев сообщил, что вся информация будет опубликована, скорее всего, уже в августе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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