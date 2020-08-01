Трамп угрожает закрыть TikTok в США

1 Авг. 2020 2020-08-01T07:25:42+03:00

Ограничения по работе социальной сети могут принять уже в субботу, 1 августа

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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить китайскую социальную сеть TikTok на территории США, сообщила пресс-служба Белого дома.

- Мы наблюдаем за TikTok. Может быть, мы их запретим. Может, примем другие решения, - цитирует президента Reuters.

- Есть пара вариантов, но сейчас происходит много событий, и мы посмотрим, что ещё случится, - добавил Трамп на борту своего самолета, покидая Белый Дом для поездки во Флориду.

Американский президент при этом отметил, что уже сегодня, 1 августа, власти могут принять меры против TikTok.

ИСТОЧНИК KP.RU