Трамп угрожает закрыть TikTok в США
Ограничения по работе социальной сети могут принять уже в субботу, 1 августа
Трамп допустил возможность запрета TikTok в СШАФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить китайскую социальную сеть TikTok на территории США, сообщила пресс-служба Белого дома.
- Мы наблюдаем за TikTok. Может быть, мы их запретим. Может, примем другие решения, - цитирует президента Reuters.
- Есть пара вариантов, но сейчас происходит много событий, и мы посмотрим, что ещё случится, - добавил Трамп на борту своего самолета, покидая Белый Дом для поездки во Флориду.
Американский президент при этом отметил, что уже сегодня, 1 августа, власти могут принять меры против TikTok.
ИСТОЧНИК KP.RU