Менеджер Магомедова Исмаилова раскрыл гонорар за бой с Емельяненко

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:07:21+03:00

Российские спортсмены Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов во время главного боя на турнире АСА 107. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Менеджер российского бойца Магомеда Исмаилова, Азамат Бостанов, сообщил, какой гонорар ожидал после поединка с Александром Емельяненко обоих спортсменов.

По словам Бостанова, гонорар за бой, возглавивший турнир ACA 107 в Сочи 24 июля, составил около 10 миллионов рублей для каждого участника.

- Мы не будем опираться на какие-то источники и утверждать, что это истина в последней инстанции, но, насколько мне кажется, это сумма около 10 миллионов рублей каждому бойцу. Я вчера, когда спать лёг, мне приснилось, что это по 10 миллионов. Сегодня проснулся, не забыл сумму и вам сказал. Когда снова лягу спать, забуду её, как будто этого не было, - заявил Бостанов в интервью YouTube-каналу "Вестник MMA".

При этом он добавил, следующим противником Исмаилова может стать Владимир Минеев, поединок с которым у бойца уже был в октябре 2018 года. Тогда он закончился вничью.

В бою с Емельяненко Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде. Менеджер спортсмена заявил, что допускает реванш с Емельяненко.

- Почему нет? Мне кажется, он имеет под собой хорошую историю, - отметил Бостанов.

ИСТОЧНИК KP.RU