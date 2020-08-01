Менеджер Магомедова Исмаилова раскрыл гонорар за бой с Емельяненко
Менеджер российского бойца Магомеда Исмаилова, Азамат Бостанов, сообщил, какой гонорар ожидал после поединка с Александром Емельяненко обоих спортсменов.
По словам Бостанова, гонорар за бой, возглавивший турнир ACA 107 в Сочи 24 июля, составил около 10 миллионов рублей для каждого участника.
- Мы не будем опираться на какие-то источники и утверждать, что это истина в последней инстанции, но, насколько мне кажется, это сумма около 10 миллионов рублей каждому бойцу. Я вчера, когда спать лёг, мне приснилось, что это по 10 миллионов. Сегодня проснулся, не забыл сумму и вам сказал. Когда снова лягу спать, забуду её, как будто этого не было, - заявил Бостанов в интервью YouTube-каналу "Вестник MMA".
При этом он добавил, следующим противником Исмаилова может стать Владимир Минеев, поединок с которым у бойца уже был в октябре 2018 года. Тогда он закончился вничью.
В бою с Емельяненко Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде. Менеджер спортсмена заявил, что допускает реванш с Емельяненко.
- Почему нет? Мне кажется, он имеет под собой хорошую историю, - отметил Бостанов.
ИСТОЧНИК KP.RU