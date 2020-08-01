2020-08-01T18:15:55+03:00
Общество

Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил Россию за открытие границ

С 1 августа Россия сможет возобновить обмен туристами с Абхазией
Юлия САЛЬНИКОВА
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Аслан Бжания Фото: presidentofabkhazia.orgАслан Бжания Фото: presidentofabkhazia.org
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Президент Абхазии Аслан Бжания выразил благодарность российским властям за решение об открытии границ с 1 августа.

Подтвердил снятие ограничений на въезд премьер-министр России Михаил Мишустин. Речь идет пока о наземном сообщении. Пока решения о возобновлении рейсов в Абхазию и обратно, не принимали.

- Мы благодарим руководство России за принятое решение, которое несомненно, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране,- приводит слова Бжания его пресс-служба.

Он призвал граждан соблюдать меры безопасности, предписания санитарных врачей. Напомним, пока нет утвержденной вакцины, избежать заражения можно, придерживаясь правил социальной дистанции, также обязательно носить маски не только в помещении, но и на улице, поскольку доказано, частицы вируса могут зависать в воздухе.

С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение с еще одной страной - Швейцарией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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