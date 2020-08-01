2020-08-01T20:30:17+03:00
В мире

Трамп объявил ЧС из-за урагана Исайя во Флориде, где должны приземлиться астронавты NASA

1 августа от стихии пострадали Багамские острова
Юлия САЛЬНИКОВА
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Жители готовятся к урагануЖители готовятся к урагануФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в штате Флорида режима ЧС из-за урагана Исайя.

Всю мощь Исайя уже почувствовали на себе в субботу 1 августа жители Багамских островов - ураган принес ветер до 130 км в час. Осложняют работу спасателей правила, введенные в период пандемии коронавируса, сообщает Reuters:

- Многие сотрудники ЧС работают удаленно, - сказал Фрэнк Ролласон, директор по управлению чрезвычайными ситуациями в Майами-Дейд, - мы стараемся не собирать всех этих людей в центр аварийных операций.

Во Флориде тоже начали готовиться к урагану - закрыли часть пунктов по тестированию на коронавирус, отели на берегу не принимают гостей, а жителям прибрежных территорий рекомендовано покинуть дома. Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение для десятка округов, теперь режим ЧС введен во всем штате.

Во Флориде 2 августа должно состояться приземление капсулы с астронавтами NASA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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