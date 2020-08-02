2020-08-02T08:32:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач назвала витамины, которые стоит пить после коронавируса

Кардиолог также напомнила, что схемы лечения от COVID-19 уже известны, и им надо строго следовать
Ася КУЗНЕЦОВА
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Врач-кардиолог назвала витамины, которые надо пить после COVID-19Врач-кардиолог назвала витамины, которые надо пить после COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если пациент лечится от коронавируса, соблюдая все рекомендации своего врача, последствия от заражения будут минимальными. При этом, если и после выздоровления остаётся недомогание, следует добавить в рацион витамин D, заявила кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка.

Врач также порекомендовала соблюдать режим труда и отдыха после лечения, больше гулять на свежем воздухе.

- Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от ковида, риск отдаленных последствий — минимальный, - добавила Татьяна Рыбка в интервью "Российской газете".

ИСТОЧНИК KP.RU

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