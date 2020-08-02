В австралийском штате Виктория объявили режим бедствия из-за коронавируса

2 Авг. 2020 2020-08-02T19:25:59+03:00

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Режим бедствия объявлен в австралийском штате Виктория из-за быстрого распространения коронавируса. За последние сутки в штате был зарегистрирован 671 случай заражения, семь человек погибли.

В связи с этим в Мельбурне ввели комендантский час. С 20.00 до 5.00 утра полиция будет патрулировать улицы города. Выйти из дома в это время можно будет только для того, чтобы доехать на работу или получить помощь медиков.

Премьер региона Дэниел Эндрюс заявил, что меры ограничений будут действовать с 18.00 воскресенья (11 часов утра по Москве) и завершаться 13 сентября. При этом он подчеркнул, что дата завершения карантина зависит от общей эпидемиологической ситуации в штате.

В остальное время также будут действовать строгие правила. Граждане не смогут отъехать дальше, чем на пять километров от своего дома, занятия спортом предусматриваются только раз в день. Ходить в магазин за продуктами может только один член семьи, сообщает телеканал 9news.

ИСТОЧНИК KP.RU