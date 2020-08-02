ВМС и ВВС США провели учения в Черном море с участием ракетного эсминца USS Porter

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:31:33+03:00

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В воскресенье, 2 августа, Военно-морские силы и Военно-воздушные силы Соединённых штатах провели совместные учения в Черном море для улучшения боеготовности в Черноморском регионе. Такое заявление сделал командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк.

«Отработка совместных действий с ВВС США в Европе в ходе этой тренировочной миссии позволила нам провести реалистичную и своевременную тренировку с целью усилить готовность США действовать на море в Черноморском регионе», - заявил американский вице-адмирал

В маневрах приняли участие ракетный эсминец USS Porter, который в 2017 году наносил удары «Томагавками» по сирийскому аэродрому Шайрат. Кроме того, были задействованы самолет-разведчик Poseidon P-8A, самолет-заправщик KC-135 Stratotanker, а также четыре истребителя F-16 и беспилотник MQ-9 Reaper.

В сообщение ВМС США отмечается, что учения проходили в международных водах и воздушном пространстве, а что касается эсминец USS Porter и самолет-разведчик Poseidon P-8A, то «в настоящий момент осуществляют деятельность в Черном море после участия в 20-х по счету учениях Sea Breeze».

Напомним, в июле в Черном море уже в двадцатый раз прошли совместные учения НАТО с Украиной Sea Breeze-2020. В маневрах задействовали две тысячи человек из девяти стран: помимо Украины и США участие приняли военные из Норвегии, Испании, Франции, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии. В ходе учений задействовали 27 кораблей и 19 самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU