В Египте микроавтобус упал в оросительный канал, погибли восемь человек

3 Авг. 2020 2020-08-03T01:16:06+03:00

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В воскресенье, 2 августа, в южной части египетской столицы Каира недалеко от пирамид Гизы микроавтобус с людьми слетел с дороги и упал в оросительный канал. В результате погибли восемь человек, еще семерых пассажиров спасателям удалось достать из воды живыми, передает новостной портал Al Youm As Sabi.

По данным издания, трагедия произошла в столичном районе Эль-Марьютия. По предварительной версии правоохранительных органов, автобус перевернулся и рухнул в канал из-за того, что водитель не справился с управлением. Причины произошедшего выясняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ровно год назад возле здания Национального института рака в центре Каира произошло ДТП, жертвами которого стали 17 человек, более 30 получили ранения и ожоги различной степени тяжести. Тогда столкнулись несколько машин, в одной из них взорвался кислородный баллон.

ИСТОЧНИК KP.RU