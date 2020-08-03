Эксперты назвали среднюю зарплату по России

3 Авг. 2020 2020-08-03T04:44:11+03:00

Аналитики подсчитали: среднестатистический работник в 2020 году получал 35 тысяч рублей в месяц

Изменить размер текста: A A

Аналитики на основе данных Росстата подсчитали месячную заработную плату среднестатистического работника в России за последний год – с 1 мая 2019-го по 1 мая 2020 года. В среднем работающие россияне получали 35 тысяч рублей в месяц.

В исследовании, которое по заказу РИА Новости провели эксперты РИА Рейтинг, рассматривались зарплаты официальных сотрудников крупных и средних организаций в разных регионах страны, при расчетах учитывали выплату подоходного налога. Отмечается, что у одних работников заработок выше среднестатистической зарплаты, у других выше. Однако если «взять общероссийский показатель медианной зарплаты, то он будет находиться на уровне 35 тысяч рублей», именно столько в среднем получает на руки обычный работающий россиянин.

Конечно, в одних отраслях зарплаты выше, в других выше. Например, средний заработок в отрасли «Добыча полезных ископаемых» – 65 тысяч рублей, а в легкой промышленности – 20,5 тысячи.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, в каких отраслях до вызванного пандемией коронавируса кризиса россиянам платили больше, чем в остальных.

ИСТОЧНИК KP.RU