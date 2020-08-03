2020-08-03T08:27:59+03:00
В мире

У двух продавцов изъяли 40 килограммов радиоактивной черники из Чернобыля

В зоне, где находились собиратели, радиационный фон превышал норму в четыре раза
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ягоду конфисковали Фото: dpsu.gov.uaЯгоду конфисковали Фото: dpsu.gov.ua
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Украинские пограничники остановили двух собирателей ягоды из чернобыльской зоны. При себе у мужчин было 40 килограммов радиоактивной черники, которую "предприниматели" планировали отвезти на рынок и продать, сообщает Госпогранслужба Украины.

- Радиационный фон территории, в пределах которой были обнаружены ягоднии, более чем в четыре раза превышал допустимую норму,- сообщили в ведомстве.

Ягоду изъяли. Она считается опасной, если съесть такой продукт, то радионуклид оседает в мышечных тканях, желудочно-кишечном тракте.Отличить зараженную радиацией ягоды или грибы от безопасных невозможно по одному внешнему виду. Радиоактивную ягоду находят и на рынках Москвы. В столичном комитете ветеринарии предупреждали, что поставщики порой намеренно делят большую партию товара - часть идет на рынок, а часть "бабушками со стаканчиками", которых можно встретить в метро или просто на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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