У двух продавцов изъяли 40 килограммов радиоактивной черники из Чернобыля
Украинские пограничники остановили двух собирателей ягоды из чернобыльской зоны. При себе у мужчин было 40 килограммов радиоактивной черники, которую "предприниматели" планировали отвезти на рынок и продать, сообщает Госпогранслужба Украины.
- Радиационный фон территории, в пределах которой были обнаружены ягоднии, более чем в четыре раза превышал допустимую норму,- сообщили в ведомстве.
Ягоду изъяли. Она считается опасной, если съесть такой продукт, то радионуклид оседает в мышечных тканях, желудочно-кишечном тракте.Отличить зараженную радиацией ягоды или грибы от безопасных невозможно по одному внешнему виду. Радиоактивную ягоду находят и на рынках Москвы. В столичном комитете ветеринарии предупреждали, что поставщики порой намеренно делят большую партию товара - часть идет на рынок, а часть "бабушками со стаканчиками", которых можно встретить в метро или просто на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU