2020-08-03T10:43:30+03:00
Политика

Первыми «Тайфун-ВДВ» получат разведка и спецназ десантников

Эксперты полагают, что подразделения ВДВ ждут серьезные перемены
Елена АКИМОВА
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Подразделения ВДВ получат секретные новые автомобилиПодразделения ВДВ получат секретные новые автомобилиФото: Иван МАКЕЕВ
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Новые бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ» первыми получат разведывательные подразделения и части специального назначения ВДВ. Пока машины передадут в войска на опытную эксплуатацию, а массовые поставки начнутся с 2021 года.

Современная техника отлично защищена от пуль и осколков, вооружена скорострельными автоматическими пушками и позволит серьезно повысить маневренность подразделений.

Одной из примечательных особенностей является то, что тяжелую машину можно десантировать с парашютом. При этом масса «Тайфуна» немногим легче новейшего БМД-4М.

Машина имеет 200 -литровый бак, позволяющий преодолеть 1,2 тыс.км. Это серьезно превышает запас хода гусеничной техники. Мощность двигателя 350 лошадиных сил, масса – 13,5 тонн.

Броневик может выдержать без вреда для находящихся внутри людей взрыв 6 кг тротила под колесами или 4 кг под днищем. Колеса имеют систему автоматической подкачки воздуха и выдерживают многочисленные прострелы пулями.

В подразделения поступит несколько модификаций машин, транспортный и вооруженный пушкой или минометом.

Эксперты полагают, что получение такой техники может свидетельствовать о скорых переменах в ВДВ. Военный эксперт Владислав Шурыгин предполагает, что произойдет смена концепции Минобороны по использованию войск.

- Новая техника нужна, чтобы превратить десант в силы быстрого реагирования и основу для экспедиционных контингентов. Для таких операций как раз важны скорость развертывания и мобильность, - поясняет «Известиям» Шурыгин.

2 августа десантники отметили свой праздник. Зампредседателя ДОСААФ России Николай Стаськов, а в прошлом первый замкомандующего ВДВ России рассказал, кто попадает служить в данные войска и как сейчас обстоят дела в спецподразделениях, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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