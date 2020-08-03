2020-08-03T12:07:27+03:00
Общество

Старших сестер Хачатурян будут судить присяжные

Подсудимым продлили ограничительные меры
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мосгорсуд отказался возвращать дело двух сестёр Хачатурян в прокуратуру сообщил адвокат подсудимых. Сторона защиты настаивала на этом, чтобы дело об убийтсве михаила Хачатуряна попало в подсудность Бутырского суда Москвы. Кроме того, продлен запрет определённых действий, в том числе запрет на участие в массовых мероприятиях.

Адвокаты смогли добиться того, чтобы судили сестер Хачатурян присяжные. Об этом девушки сами простили защитников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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