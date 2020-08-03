Старших сестер Хачатурян будут судить присяжные
Подсудимым продлили ограничительные меры
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Мосгорсуд отказался возвращать дело двух сестёр Хачатурян в прокуратуру сообщил адвокат подсудимых. Сторона защиты настаивала на этом, чтобы дело об убийтсве михаила Хачатуряна попало в подсудность Бутырского суда Москвы. Кроме того, продлен запрет определённых действий, в том числе запрет на участие в массовых мероприятиях.
Адвокаты смогли добиться того, чтобы судили сестер Хачатурян присяжные. Об этом девушки сами простили защитников.
ИСТОЧНИК KP.RU