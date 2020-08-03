В бизнес-центре Киева неизвестный удерживает людей и угрожает взорвать бомбу

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:01:41+03:00

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В Киеве неизвестный мужчина угрожает устроить взрыв в бизнес-центре "Леонардо". По данным МВД Украины, человек с рюкзаком удерживает в помещении сотрудников компании, посетителей среди заложников нет. Захватчик утверждает, что в сумке у него взрывчатка. Полиция ведет переговоры, мужчина никаких требований пока не выдвигал.

ИСТОЧНИК KP.RU