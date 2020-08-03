В АТОР уточнили правила для пребывающих в Турцию россиян

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:13:48+03:00

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В Ассоциации туроператоров России уточнили информацию для россиян, которые планируют провести свой отпуск в Турции. Эксперты отметили, что если на борту самолета будет выявлен путешественник с симптомами коронавирусной инфекцией, по прилету ему бесплатно проведут экспресс-тест на COVID-19, результаты которого будут готовы в течение четырех часов.

При этом в АТОР опровергли информацию о том, что на карантин будут отправлены все, кто контактировал с заболевшим. В отношении его попутчиков будет действовать следующее правило. Пассажиры, которые летели рядом, спереди или сзади с заболевшим также вынуждены будут пройти экспресс-тестирование. Анализы проверят бесплатно.

Если вирус выявлен не будет, путешественников отпустят на отдых. Если же тест на COVID-19 покажет положительный результат, то туристов отправят в городскую больницу или на карантин, в зависимости от самочувствия, передает сайт argumenti.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом сезоне турецкие отели не будут повышать цены. Туристы смогут отдохнуть в этой стране примерно за те же деньги, что и годом ранее, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU