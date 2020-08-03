Российская вакцина от коронавируса: У всех добровольцев появился иммунитет

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:38:31+03:00

Итоговое обследование добровольцев в госпитале Бурденко показало, что иммунный ответ на коронавирус появился, а побочные эффекты - нет

Изменить размер текста: A A

Доказана эффективность первой российской вакцины от коронавируса, препарат разработан Центром Гамалеи совместно с учеными Минобороны. Исследования на добровольцах проходили в Сеченовском университете и в госпитале Бурденко. Ранее была доказана безопасность вакцины, теперь официально заявлено также и об эффективности:

- Итоговое обследование тестировавших вакцину добровольцев показало наличие у них иммунитета к коронавирусу,- сообщили в Минобороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU