3 Авг. 2020 2020-08-03T17:51:52+03:00

Фигурантов дела о торговле детьми заподозрили в их продаже за границу на органы Фото: Shutterstock

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет подозревает фигурантов уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей в причастности к их продаже в другие страны на органы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

- Следователи в ходе расследования дадут оценку действиям обвиняемых. В настоящее время СК устанавливает причастность и роль каждого из фигурантов в продаже детей от суррогатных матерей на органы за границу, - сообщил источник агентству. Детали следствие не раскрывает.

Представляющий интересы фигурантов уголовного дела правозащитник Игорь Трунов сообщил, что такая информация не звучала в Мосгорсуде, которые 3 августа признал избрание ареста в отношении обвиняемых законным.

Напомним, что Басманный суд Москвы ранее арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще один заключен под домашний арест.Фигуранты дела: врачи-акушеры, гинекологи и урологи, а также переводчик и гендиректор центра по суррогатному материнству. Их обвиняют в торговле людьми и покушении на данное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU