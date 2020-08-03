2020-08-03T17:51:52+03:00
Общество

Фигурантов дела о торговле детьми заподозрили в их продаже за границу на органы

Суд арестовал семерых фигурантов, еще одного заключил под домашний арест
Ксения АНУФРИЕВА
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Фигурантов дела о торговле детьми заподозрили в их продаже за границу на органыФигурантов дела о торговле детьми заподозрили в их продаже за границу на органыФото: Shutterstock
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Следственный комитет подозревает фигурантов уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей в причастности к их продаже в другие страны на органы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

- Следователи в ходе расследования дадут оценку действиям обвиняемых. В настоящее время СК устанавливает причастность и роль каждого из фигурантов в продаже детей от суррогатных матерей на органы за границу, - сообщил источник агентству. Детали следствие не раскрывает.

Представляющий интересы фигурантов уголовного дела правозащитник Игорь Трунов сообщил, что такая информация не звучала в Мосгорсуде, которые 3 августа признал избрание ареста в отношении обвиняемых законным.

Напомним, что Басманный суд Москвы ранее арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще один заключен под домашний арест.Фигуранты дела: врачи-акушеры, гинекологи и урологи, а также переводчик и гендиректор центра по суррогатному материнству. Их обвиняют в торговле людьми и покушении на данное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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