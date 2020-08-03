2020-08-03T19:24:49+03:00
Происшествия

В Осташёво пропал десятилетний мальчик-инвалид

2 августа ребенок вышел из квартиры и ушёл в неизвестном направлении, его ищут правоохранители и волонтеры
Ксения АНУФРИЕВА
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В Осташёво пропал десятилетний мальчик-инвалидВ Осташёво пропал десятилетний мальчик-инвалидФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В подмосковном селе Осташёво пропал ребенок: десятилетний мальчик в воскресенье, 2 августа, самостоятельно вышел из квартиры и ушёл в неизвестном направлении. «Лиза Алерт» сообщила, что в настоящее время пропавшего ребенка разыскивают сотрудники полиции, Следственного комитета и волонтеры.

Отмечается, что мальчик является инвалидом и не разговаривает, а также имеет проблемы со слухом.

В день пропажи десятилетний ребенок был одет в полосатую толстовку, серые колготки и белые тапочки.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Уголовное дело возбуждено для активизации поисковых мероприятий и максимально возможного использования всех ресурсов, сил и средств с целью установления следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения пропавшего ребенка. Следователи осмотрели квартиры, а также проводят допросы и собирают характеризующие материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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