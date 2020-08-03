Российский самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:57:03+03:00

Судно ударилось о землю и выкатилось за пределы полосы, есть пострадавшие

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Самолет российской авиакомпании, зафрахтованный миссией ООН, совершил жесткую посадку в Мали. Об этом заявил специальный представитель генерального секретаря ООН и глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали Махамат Салех Аннадиф.

Воздушное судно перевозило сотрудников миссии MINUSMA из столицы Бамако. При посадке в городе Гао российский самолет ударился о землю и выкатился за пределы полосы, зарывшись в грунт. На борту лайнера находились четыре члена экипажа и семь сотрудников миссии ООН.

Погибших нет, однако в результате инцидента пострадали 11 человек. Один из них получил серьезные ранены, остальные – легкие, само воздушное судно значительно повреждено, пишет ТАСС.

- Будет проведено расследование, чтобы как можно скорее определить причину инцидента. На место отправили силы быстрого реагирования, входящие в состав миссии, - рассказал Махамат Салех Аннадиф.

Глава миссии ООН не назвал гражданство пострадавших, которые находили в самолете во время инцидента, а также не уточнял, какой именно авиакомпании принадлежит лайнер.

ИСТОЧНИК KP.RU