Российский самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали
Самолет российской авиакомпании, зафрахтованный миссией ООН, совершил жесткую посадку в Мали. Об этом заявил специальный представитель генерального секретаря ООН и глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали Махамат Салех Аннадиф.
Воздушное судно перевозило сотрудников миссии MINUSMA из столицы Бамако. При посадке в городе Гао российский самолет ударился о землю и выкатился за пределы полосы, зарывшись в грунт. На борту лайнера находились четыре члена экипажа и семь сотрудников миссии ООН.
Погибших нет, однако в результате инцидента пострадали 11 человек. Один из них получил серьезные ранены, остальные – легкие, само воздушное судно значительно повреждено, пишет ТАСС.
- Будет проведено расследование, чтобы как можно скорее определить причину инцидента. На место отправили силы быстрого реагирования, входящие в состав миссии, - рассказал Махамат Салех Аннадиф.
Глава миссии ООН не назвал гражданство пострадавших, которые находили в самолете во время инцидента, а также не уточнял, какой именно авиакомпании принадлежит лайнер.
ИСТОЧНИК KP.RU