2020-08-03T21:06:06+03:00
В мире

Бывший король Испании решил покинуть страну на фоне коррупционного скандала

Действующий глава королевства поблагодарил Хуана Карлоса I за такой шаг
Ксения АНУФРИЕВА
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Бывший король Испании решил покинуть страну на фоне финансового скандалаБывший король Испании решил покинуть страну на фоне финансового скандалаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экс-король Испании Хуан Карлос I заявил, что покинет государство на фоне разгорающегося финансового скандала. Своему сыну Филиппу VI, действующему испанскому монарху, он объяснил свое решение в личном письме, пишет издание Associated Press.

Королевская канцелярия не раскрывает, в какую именно страну уедет бывший король, однако сообщает, что Филипп VI выразил отцу искреннее уважение и благодарность за такой шаг. Королевство экс-монарх покидает добровольно.

Хуан Карлос, отрекшийся от трона шесть лет назад, оказался в центре антикоррупционных расследований в Испании и Швейцарии. Его обвинили в попытке дать взятку в два миллиона евро, а также заподозрили в получении примерно 76 миллионов евро от короля Саудовской Аравии Абдаллы (ныне покойного).

В этом году испанский Верховный суд начал расследование в отношении бывшего монарха. Правоохранители устанавливают связь данного преступления с контрактами на строительство скоростной железной дороги между Меккой и Мединой, девять лет назад доставшимися организациям Испании.

Испанский дворец официально опроверг предположения, что нынешний король знал что-то о предполагаемых финансовых махинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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